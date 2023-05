Con il Lions club “4 passi nel Roccolo“ per raccogliere fondi

Si è svolta la seconda edizione di “4 passi nel Roccolo“. La manifestazione, organizzata dal Lions Club Parabiago Host, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi di corsa e anche di molti che con la famiglia o con amici hanno potuto apprezzare il bellissimo percorso tracciato da esperti runner, all’interno del Parco del Roccolo. Sono stati premiati l’Atletica Parabiago come gruppo più numeroso, il Nordic walking team e il gruppo “floreale“ arrivato al traguardo con i papaveri del Parco. La manifestazione aveva lo scopo di raccogliere i fondi che il Lions Club Parabiago Host ha destinato a molte iniziative benefiche. Tra le più significative: donazione al Fondo Prossimità Famiglia della Parrocchia di Parabiago; donazione all’associazione We Will Care per la cura psicologica alle pazienti oncologiche; acquisto di un modulo abitativo per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia.