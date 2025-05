Compravendita di immobili sospetta. Il notaio “chiude un occhio”: multato

Notaio nei guai: i finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di controlli antiriciclaggio, hanno individuato una compravendita immobiliare gestita da un professionista operante in provincia di Pavia che ha omesso di effettuare l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, l’attenzione delle Fiamme Gialle della compagnia di Gallarate è stata rivolta alla cessione di due immobili situati a Somma Lombardo a un prezzo estremamente più basso rispetto a quello di mercato. Successivamente, approfondendo gli elementi raccolti, sono emerse numerose anomalie legate all’operazione come: l’uso di assegni scoperti e intestati a una società inesistente, la provenienza dei beni da parte di una società in gravi situazioni economiche e l’acquisto dei beni da parte di un soggetto pregiudicato, disoccupato e legato alla criminalità organizzata. Pertanto, è stato effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti del notaio in questione per verificare se lo stesso avesse ottemperato agli obblighi previsti.

Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle gallaratesi è emerso come il notaio non avesse correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica dei due soggetti e non aveva inteso trasmettere la segnalazione per operazioni sospette nonostante l’operazione immobiliare fosse evidentemente anomala sia per i soggetti coinvolti sia per le modalità di pagamento e sia per il valore attribuito ai beni. Quindi è stato notificato il verbale di contestazione dove sono state elencate le violazioni commesse e gli elementi a supporto. Lo stesso verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le valutazioni e l’irrogazione della sanzione che prevede, nel massimo e complessivamente, un importo fino a 350mila euro. Infine, in base alle norme deontologiche stabilite dal Consiglio Nazionale del Notariato (Cnn) è stato informato il Consiglio del Notariato competente in tema di rispetto dell’etica e delle regole professionali.

