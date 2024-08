Varese, colpita dal treno a Casbeno: ragazza di diciannove anni in fin di vita sulla banchina

Casbeno (Varese) – Urtata dal treno in transito in stazione è caduta sulla banchina e qui è stata trovata, riversa a terra, dai soccorsi chiamati dai testimoni presenti in quel momento in zona e che hanno subito temuto il peggio: è stata ricoverata in gravi condizioni e in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese la giovane che, per motivi ancora da chiarire, nella tarda mattinata di ieri è stata urtata dal convoglio mentre si trovava a poche decine di metri di distanza dalla stazione ferroviaria di Casbeno, sulla linea Laveno Mombello-Milano Cadorna, quasi alla fine della banchina per l’attesa dei treni.

I soccorsi dell’Agenzia regionale sono entrati in azione prima delle 13 e hanno trovato riversa a terra a poca distanza dai binari la giovane, una 19enne secondo le indicazioni di Areu, che poco prima era stata urtata dal treno. Allertati in codice rosso, sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, l’automedica, i Vigili del fuoco di Varese e due pattuglie della Polizia Ferroviaria.

Dopo una prima valutazione da parte del personale sanitario sul posto e le prime medicazioni per le ferite subite nell’impatto con il convoglio, la giovane è stata trasferita in codice rosso e in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunta poco dopo le 13.30. Difficile comprendere al momento la dinamica dell’accaduto e se quanto capitato ieri sia da catalogare tra gli episodi accidentali.

Forse la giovane stava camminando sulla banchina oltre le linea di sicurezza e non si è accorta dell’arrivo del convoglio - o se all’origine possa esserci un gesto volontario. In ogni caso l’intervento ha creato per qualche ora numerosi disagi alla circolazione ferroviaria su tutta la tratta, tanto che Trenord ha sospeso temporaneamente la circolazione tra le stazioni Varese Nord e Barasso-Comerio: numerosi i treni coinvolti da ritardi (anche qualche cancellazione) fin quando la circolazione non è stata ripristinata una volta conclusi gli accertamenti sulla linea.