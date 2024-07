Da Busto al mare di Alassio: riapre la colonia estiva Residenza Sorriso dei Bimbi

Busto Arsizio (Varese) – La buona notizia è stata comunicata stamattina: la Residenza Sorriso dei Bimbi di Alassio, la colonia estiva di proprietà comunale, riapre con una nuova gestione. L’Amministrazione ha infatti approvato la concessione della gestione della residenza e della spiaggia alla Rti Residenza Sorriso Bimbi per due anni con decorrenza dal 22 giugno. Attualmente la struttura, donata dalla famiglia Borri al Comune di Busto Arsizio nel 1953, può ospitare fino a 100 ospiti per turno (compresi educatori e personale dipendente). Il comune è anche titolare della concessione demaniale marittima di una spiaggia che si trova presso la “passeggiata Ciccione”, la cui licenza è estesa fino al 31.12.2033. Si tratta di una nuova collocazione, più centrale, rispetto alla spiaggia precedentemente assegnata che si trovava al confine con Laigueglia.

Davvero una buona notizia la ripartenza della storica struttura, luogo di vacanza da bambini per generazioni di bustocchi. Dunque riapre accogliendo da domani i bambini di Chernobyl, sono 35, che arrivano per soggiorni climatici, grazie all’encomiabile impegno dell’associazione AUBAM e del suo presidente, Antonio Tosi. “La stagione riparte, il nostro obiettivo era quello di continuare a tenere aperta la struttura. In questi mesi il cambio della spiaggia concordato con il Comune di Alassio si è concretizzato, lo spazio è più ampio rispetto al precedente e abbiamo dovuto effettuare dei lavori che stanno per concludersi” ha commentato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni.

“Nei prossimi mesi provvederemo a pubblicare una manifestazione di interesse per valutare se ci sono realtà interessate a una gestione pluriennale con un project financing che preveda la ristrutturazione dell’edificio, quanto mai necessaria per poter accogliere pubblici diversi e senza venir meno all’obbligo di utilizzo della struttura a scopi sociali – ha continuato l’assessore - Intanto i cittadini di Busto sono invitati a soggiornare ad Alassio a prezzi davvero contenuti”. Il concessionario dovrà infatti applicare una tariffa pro-capite fissa pari a 381 euro oltre l’Iva a settimana, comprensiva di mezza pensione per i minori e le famiglie residenti a Busto Arsizio, e garantire loro qualche beneficio ulteriore, come l’azzeramento del costo per lettini ed ombrelloni in spiaggia oppure il servizio di pensione completa per i bambini alla stessa tariffa prevista per la mezza pensione. Da domani, 3 luglio, la Colonia ospiterà per due settimane i 35 bambini di Chernobyl, che potranno trascorrere giornate in serenità lontani dalla guerra. Da sottolineare che nel mese di luglio il concessionario organizzerà, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione, soggiorni climatici per 15 minori inviati dai Servizi Sociali che prevedano la presenza 24h su 24h di educatori, il viaggio, vitto, alloggio ed attività varie da svolgersi all’interno della struttura.