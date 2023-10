Varese, in 1.700 alla City Run: campioni di solidarietà

Varese – Sport ed emozioni, atleti che si sono sfidati nel macinare chilometri lungo il percorso cittadino, podisti per passione e famiglie di corsa per una bella mattinata: è la cartolina a colori inviata ieri da Varese City Run, organizzata da Sport+ in collaborazione con il Comune, alla terza edizione.

Mille e 700 i runner sulla linea di partenza del Franco Ossola. Cielo azzurro e sole per il fiume colorato che ha attraversato la città, ancora più bello con mamme, papà e bambini "in gara sul percorso di tre chilometri. Fatica, sudore, agonismo, ma anche gioia ed emozioni", quelle autentiche che lo sport sa ancora suscitare per chi vince e alza le braccia al cielo, per chi partecipa, per chi da spettatore incita e applaude. L’evento varesino ha fatto ancora centro con un’organizzazione perfetta.

Ai nastri di partenza, runner per un giorno, il sindaco varesino Davide Galimberti e l’omonimo gallaratese Andrea Cassani. Entrambi hanno espresso parole di "grande soddisfazione per questa bellissima giornata. Un percorso impegnativo e bellissimo. La Varese City Run è una corsa da fare e tutta da vivere".

Soddisfazione ha espresso anche Stefano Colombo, presidente di Sport+: "Che emozione vedere il fiume colorato di runner partire e poi arrivare allo stadio dopo aver percorso il tracciato cittadino, quest’anno anche il meteo ci ha premiato".

Ma l’evento coniuga con lo sport anche la solidarietà: la manifestazione destina infatti una parte delle iscrizioni alla Fondazione Piatti per la campagna di raccolta fondi “Campioni di solidarietà“ volta a garantire alle persone con disabilità e autismo e alle loro famiglie le cure, l’assistenza e la riabilitazione di cui hanno bisogno per una qualità di vita che sia la migliore possibile.

Sul podio ieri Ahmed El Mazoury, primo nella Mezza Maratona; Stephen Njeri nella 10 chilometri competitiva; tra le donne successo per Marta Piterà nella Mezza Maratona e per Morine Gesare Michira nella 10 chilometri. Al di là dei risultati degli atleti, ieri è stata una giornata in cui lo sport è stato davvero una grande festa per tutti.