Cinque Mulini Summer Night Podisti ai nastri di partenza

Un nome che è garanzia di sport, natura, ma anche di grande festa. Torna a San Vittore Olona domani la Cinque Mulini Summer Night - memorial Vittorio Franchi, appuntamento podistico giunto alla sua undicesima edizione che ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nelle gare non competitive. Promossa dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, con il patrocinio del Comune di San Vittore Olona, è realizzata con il sostegno, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di Nemo Internet service provider, Eurospin e Oxyburn.

Tra i tre percorsi previsti ci sono delle importanti novità: la Mini Summer Night, prova riservata ai ragazzi fino ai 12 anni, si snoda su un tracciato da un km; il percorso più "classico" per podisti e nordic walker è stato portato a 5,1 km e attraversa le strade del paese e, come da tradizione, anche i celebri Mulini, costeggiando prati e fattorie; novità 2023 la "camminata metabolica" da 2,5 km. Qui i partecipanti, dotati di cuffie, si fermeranno in più punti sul tracciato per effettuare degli esercizi specifici per migliorare il metabolismo, la postura, la circolazione e la micro-circolazione.

Da quest’anno, la Cinque Mulini Summer Night si apre anche agli amici a quattro zampe, con una finalità benefica: è infatti possibile partecipare con il proprio animale e la quota di iscrizione (3 euro) sarà devoluta all’associazione Cane Terapia. Altra novità per questa edizione è la diretta tv garantita dall’Internet service provider del legnanese Nemo. A fare da contorno, le associazioni sportive di San Vittore Olona e dei Comuni limitrofi che si esibiranno sul piazzale della chiesa. Presenza ormai storica, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha confermato il sostegno all’Unione Sportiva San Vittore 1906. "Questa manifestazione si arricchisce di anno in anno di valore – chiosa il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi –. Accanto al valore sportivo ha acquistato sempre più valore sociale".

Christian Sormani