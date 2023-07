Chiusura della A8 tra Legnano e Castellanza, lavori per sistema di ricarica veicoli elettrici

Domani chiude la A8 nel tratto compreso tra Legnano Rescaldina e Castellanza, verso Varese. Il tutto per consentire lavori di rifacimento delle spire magnetiche sull’asfalto. Si tratta di un sistema che, sfruttando l’induzione, permette ai veicoli elettrici di ricaricare gli accumulatori viaggiando su apposite corsie dedicate.

L’elettricità viene direttamente trasferita ai veicoli in movimento, siano essi automobili, autobus o camion, attraverso un innovativo sistema di spire posizionate circa 12 cm sotto l’asfalto. La chiusura sarà dalle 22 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 luglio. Chiusi i rami di entrata di Legnano e di Rescaldina, verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano Rescaldina, immettersi sul Viale Marco Polo ovest, proseguire sulla SS527 seguendo le indicazioni per Gallarate e rientrare sulla A8 a Castellanza. Fino alle 5 di mercoledì 5 luglio saranno chiusi lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese, e quello di Buguggiate, in entrata verso Milano. Nel primo caso viene consigliato, come alternativa, di ripiegare su Buguggiate o Castronno, nel secondo di entrare a Gazzada o Castronno. Ch.S.