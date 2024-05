Castiglioni neo presidente:: "Avanti insieme"

Flavio Castiglioni è il nuovo presidente del Parco Alto Milanese, ha ricevuto il testimone da Davide Turri. Sessantuno anni, ex consigliere delegato all’Ambiente del Comune di Castellanza, fondatore del Circolo Legambiente Valle Olona nel 2003, è una figura di salde competenze e vasta esperienza. Lunedì l’assemblea del Consorzio Pam si è riunita per approvare il rendiconto dell’esercizio 2023 e come da regolamento (dopo tre anni) doveva nominare il nuovo presidente. Erano presenti per il Comune di Busto Arsizio il consigliere delegato Roberto Ghidotti, per Legnano l’assessore Lorena Fedeli, per Castellanza il sindaco reggente Cristina Borroni.

"Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me da parte dell’assemblea consortile, e soprattutto, vorrei ricordare la persona che mi ha dato la possibilità di ricoprire questo importante incarico, la sindaca Mirella Cerini - ha detto il neopresidente -. Non posso che ringraziare l’archietto Davide Turri, e Matteo Mascheroni. Grazie ancora a Davide che ha deciso di rimanere all’interno del cda, così da proseguire insieme i progetti che abbiamo in agenda e impostare i progetti da realizzare nei prossimi anni". Castiglioni sottolinea l’importanza della continuità: "E’ importante che la squadra sia la stessa - prosegue -. Vogliamo rendere più fruibile il percorso vita Pojeco, lavorare sull’ampliamento del confini del parco, proseguire nella manutenzione, rivalutare il corridoio ecologico di collegamento al Parco del Ticino, rendere la Cascinetta più autosufficente energeticamente. Il Pam non è solo un’area verde di straordinaria bellezza, ma è soprattutto un patrimonio comune, un luogo di incontro, di svago, e di connessione con la natura per gli abitanti". Silvia Vignati