Castiglione Olona, figlio aggredisce i genitori per ottenere soldi: arrestato

L'intervento dei militari dell'Arma dei carabinieri (foto d'archivio)

Maltrattava e minacciava i genitori per costringerli a dargli dei soldi. Per questo un uomo di 40 anni di Castiglione Olona, in provincia di Varese, è stato arrestato domenica mattina. È accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Le aggressioni nei confronti dei genitori andavano avanti da diverso tempo, ma domenica mattina la situazione è degenerata e ai carabinieri è arrivata una segnalazione per liti in famiglia.

Quando sono arrivati, i militari hanno trovato l’uomo che stava gridando e minacciando il padre e la madre per ottenere denaro. Lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Varese, dove è in attesa di processo. Secondo la testimonianza della coppia, questa era solo l’ultima delle vessazioni subite dai due anziani.