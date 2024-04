Castelveccana, anziano di 95 anni muore investito dalla sua auto davanti al cancello di casa

Castelveccana (Varese), 29 aprile 2024 – Un tragico e singolare incidente è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, lunedì 29 aprile, a Castelveccana, piccolo centro dell’Altro Varesotto: qui, nel cortile di un’abitazione privata in via Europa, un anziano di 95 anni è stato investito dalla propria automobile. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il personale medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica

L'anziano ha fermato l'auto davanti alla sua abitazione ed è sceso per aprire il cancello. La macchina, probabilmente senza freno a mano, è scivolata schiacciandolo contro il cancello di casa. È deceduto all'istante. Inutili i soccorsi.