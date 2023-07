Castellanza, ponte sull’Olona chiuso: parte il consolidamento

Castellanza (Varese) – La chiusura al traffico sarà oggi, dalle 7 alle 19, fino al termine delle opere, dall’intersezione con corso Matteotti all’incrocio con via Piola. La segnaletica mostrerà i percorsi alternativi. Parte così l’intervento sul ponte sull’Olona di via Piave, realizzato nel 1913 per poter collegare i due rioni di Castellanza.

Un primo intervento di rafforzamento della struttura venne fatto nel 2008, al manifestarsi dei segni di deterioramento. Venne condotto uno studio e una verifica statica delle sue condizioni, e si procedette a eseguire iniezioni di materiali di rinforzo e al rifacimento dei parapetti.

"A seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, nel dicembre del 2018 l’amministrazione comunale volle fare ulteriori controlli e affidò un nuovo incarico di collaudo statico del ponte di via Piave – spiega il sindaco, Mirella Cerini –. Oggi siamo finalmente riusciti a effettuare un massiccio intervento di consolidamento, grazie anche all’impegno di tutta l’amministrazione nell’individuare i fondi necessari per i lavori e garantire la messa in sicurezza di un importante nodo cittadino, che collega non più solo i due rioni di Castellanza, ma la stessa città alla Valle Olona e ai Comuni limitrofi".

L’intervento attuale riguarda un rinforzo strutturale, volto a garantire la sicurezza dello stesso ponte, al passaggio dei mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate e agli autobus di linea nel doppio senso di marcia.

L’importo di spesa complessiva è pari a 480mila euro, di cui 440mila provengono dai fondi per gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per 40mila da un avanzo di amministrazione. Il termine dei lavori per l’intera opera è previsto entro la fine del 2023.