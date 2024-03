Castellanza, droga in auto e in casa: arrestato 28enne albanese

Castellanza (Varese) – E’ incessante l’attività di contrasto allo spaccio di droga. Nella tarda serata del 4 marzo scorso, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio hanno arrestato un giovane albanese di 28 anni, residente in provincia di Varese, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo della viabilità stradale a Castellanza, in via Palermo, fermata l’auto, i militari hanno trovato all’interno del bagagliaio di una Lancia Y, intestata ed in uso all’arrestato, 2,052 kg di marijuana. Successivamente, nella perquisizione domiciliare, i carabinieri in collaborazione con personale della Sezione Operativa, hanno trovato e sequestrato 266 grammi di marijuana, 133 grammi di hashish, 1.670 euro in contanti e due bilancini elettronici di precisione.