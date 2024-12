Castellanza, blitz nel covo dei clandestini: 4 arresti e una denuncia

Castellanza (Varese), 4 dicembre 2024 - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Legnano hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia di un italiano per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al sequestro di un’ingente quantità di materiali di probabile origine furtiva. L’operazione è nata grazie alle segnalazioni del servizio di vicinato, che aveva notato un via vai sospetto di soggetti di origine magrebina nella zona, generando preoccupazione tra i residenti.

Il covo

Le indagini hanno rivelato che un’abitazione, di proprietà di un italiano, fungeva da rifugio per individui irregolari sul territorio nazionale e da deposito per oggetti rubati, oltre che come base per attività di spaccio di droga. Con un piano studiato per non destare sospetti, i poliziotti si sono confusi tra il personale addetto alla raccolta dei rifiuti per accedere alla villetta.

All’interno, trovati otto extracomunitari accampati su materassi e masserizie. Due di loro, un 27enne tunisino e un 32enne con doppia cittadinanza marocchina e italiana, hanno reagito violentemente all’arrivo degli agenti, sferrando calci e pugni. Uno dei due ha persino estratto un coltello da sotto il cuscino nel tentativo di colpire gli operatori, senza riuscirci.

La droga

La perquisizione ha portato al sequestro di bilancini di precisione, 290 euro in contanti, 50 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 5 grammi di hashish. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio; l’aggressore armato è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Il giorno successivo, il giudice ha disposto per loro il divieto di dimora nelle province di Milano e Varese. Nel seminterrato, gli agenti hanno individuato un 27enne tunisino ricercato per un ordine di cattura: è stato condotto al carcere di Busto Arsizio. Fermato anche un minore tunisino di 17 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

Un altro minorenne, sempre tunisino, è stato riaffidato a un centro di prima accoglienza di Lecco. Due giovani di 19 e 21 anni sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione, mentre il proprietario della villetta è stato denunciato per aver offerto alloggio a clandestini in cambio di denaro. Il blitz ha portato al sequestro di sei biciclette, numerosi computer portatili, smartphone e documenti d’identità. Uno dei cellulari è stato identificato come rubato a Legnano e già restituito al proprietario.