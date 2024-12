Una “polveriera“ sotto il tetto. Sequestrate 4mila tonnellate di fuochi d’artificio vicino alle case

Quattro tonnellate di giochi pirotecnici e 21mila prodotti con la dicitura “Made in Italy” che con l’Italia avevano poco a che fare. Colpo grosso della guardia di finanza. Operazione “Safe Christams Holidays”. In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica l’attività delle fiamme gialle del Comando provinciale di Monza Brianza che hanno ulteriormente potenziato l’azione di contrasto all’importazione e vendita di giochi d’artificio e beni non conformi agli standard di sicurezza nazionali ed europei. In particolare, dopo appostamenti e pedinamenti, i militari hanno sottoposto a sequestro penale oltre 4 tonnellate di fuochi di artificio rinvenuti in un maxi-emporio della città sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza accertando, tra l’altro, gravi omissioni in ordine al rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia dell’ingente quantitativo di materiale pirotecnico stoccato. Il magazzino, nella zona industriale di Monza ma comunque vicino a delle abitazioni, era privo di sistemi di protezione, con detenzione di fuochi d’artificio in quantitativo eccedente a quello ammesso per legge, costituendo così un concreto pericolo anche per gli edifici circostanti). Nei medesimi magazzini i Finanzieri hanno trovato 21.000 articoli di casalinghi (palette da caffè, posate da tavola in plastica, panni in microfibra, apriscatole, ricambi per caffettiere) con impresse sulle confezioni indicazioni di origine italiana del tutto fasulle.

I fuochi d’artificio, che costituivano un’autentica polveriera, gli articoli da cucina, tutti prodotti in Cina e successivamente introdotti in Italia: avrebbero fruttato oltre 200mila euro. La titolare dell’esercizio commerciale, una donna cinese, è stata denunciata per detenzione illecita di materiale esplodente, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Da.Cr.