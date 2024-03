"Castellanza celebra la centenaria Franca Crosta: un secolo di storia e sacrifici"

Ancora una centenaria festeggiata in città. Giovedì Franca Crosta ha soffiato su cento candeline. La cittadina è stata festeggiata dal sindaco Mirella Cerini e dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Borroni, che l’hanno raggiunta nella sua casa per complimentarsi a nome dell’Amministrazione e della comunità per il ragguardevole traguardo. La consuetudine vuole che gli amministratori si rechino personalmente a rendere omaggio ai centenari di Castellanza, offrendo un mazzo di fiori. Franca ha radunato intorno a sé i familiari e le persone più care. Il figlio Giovanni, insieme ai fratelli Paolo ed Elisabetta e ai nipoti, hanno voluto ringraziarla ed esprimerle ancora una volta il loro grandissimo affetto, scrivendole una lettera che così recita: "Pensando ai tuoi cento anni, carissima mamma, proviamo tanta emozione. Hai attraversato vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia non risparmiandoti. Grazie ai tuoi genitori "Crosta-Mainetti", la dolcissima nonna Erminia e il finto severo nonno Giovanni, che ti hanno insegnato i valori che ci hai trasmesso. Hai vissuto gli anni più bui, conoscendo ed affrontando le sofferenze della Seconda guerra mondiale, periodo pieno di sacrifici e fatiche, superandoli con forza e determinazione. Nella tua vita familiare non ti sei mai risparmiata nel dedicare tutta te stessa nell’accudire i tuoi genitori e contemporaneamente nel crescere una famiglia numerosa, con ben cinque figli, anche quando il destino ti ha messo a dura prova con la perdita precoce di due di loro. La tua immensa fede ti ha supportato negli anni ad affrontare questi dolori. Malgrado tutte queste difficoltà sei sempre stata presente in tutto, amorevole come mamma e come nonna". S.V.