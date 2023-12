Case Aler di via Gaio ammalorate. Il consigliere ad Aler: "Intervenite" Aler è chiamata ad intervenire subito per la sicurezza degli inquilini di via Gaio 7: intonaco scrostato, parete ammalorata, balconi non terminati, auto abbandonata. Un quadro di degrado denunciato dal consigliere regionale Di Marco.