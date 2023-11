Caronno Varesino, 14enne travolto e ucciso dal trattore del padre

Caronno Varesino (Varese), 2 novembre 2023 – È morto a 14 anni schiacciato dal trattore guidato dal papà. È accaduto a Caronno Varesino nel pomeriggio di martedì 31 ottobre. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Varese che hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza. Massimo il riserbo degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione il quattordicenne e il genitore erano in giardino per effettuare alcuni lavori, sembra che al mezzo agricolo fosse agganciato un verricello probabilmente per trasportare del materiale, forse una pianta tagliata, ma per cause ancora da chiarire il ragazzino è rimasto impigliato ed è finito sotto il trattore. Il padre disperato ha subito chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri.

Purtroppo per il quattordicenne non c’è stato nulla da fare, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. La tragedia ha colpito al cuore il paese, un dolore che ha sconvolto l’intera comunità di Caronno Varesino, sgomenta di fronte a un dramma che ha lasciato senza parole.