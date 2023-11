Caronno, travolto e ucciso dal trattore di papà: cos’è successo nel giardino

Caronno Varesino, 3 novembre 2023 – Morire a 14 anni schiacciato dal trattore guidato dal papà, la tragedia a Caronno Varesino. È accaduto nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, il ragazzino e il genitore erano in giardino, stavano effettuando alcuni lavori, pare per tagliare un albero, all’improvviso l’incidente mortale che non ha lasciato scampo al quattordicenne.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Varese che hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza, massimo il riserbo degli inquirenti di fronte ad una vicenda così drammatica. Martedì 31 ottobre, un pomeriggio da trascorrere insieme, il quattordicenne, studente in prima superiore, impegnato ad aiutare il genitore nei lavori in giardino, invece un tragico destino gli ha teso la trappola mortale, spezzando la sua vita davanti agli occhi del papà, che da quel pomeriggio non si dà pace, devastato dal dolore.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione sembra che il trattore avesse attaccato un verricello probabilmente per trascinare del materiale, forse la pianta tagliata, improvvisamente il ragazzino è rimasto impigliato ed è finito schiacciato dal mezzo agricolo. Il papà ha subito chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e i carabinieri. Davanti a loro una scena straziante, il ragazzino, sotto il mezzo agricolo, nessuna speranza di poterlo salvare, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso e il padre disperato.

La tragedia ha colpito al cuore il paese, la parrocchia, frequentata dalla famiglia, dai genitori e dai nonni e l’oratorio, dove il giovane era cresciuto. Un dolore che ha sconvolto l’intera comunità di Caronno Varesino, sgomenta di fronte a un dramma che ha lasciato senza parole. Purtroppo quest’anno nel mese di settembre , già si era verificato un incidente mortale con un trattore, vittima un anziano di 75 anni, di Germignaga, morto dopo essere stato travolto dal mezzo agricolo con cui stava lavorando in un campo di sua proprietà.