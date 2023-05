Omicidio Carol Maltesi, il pm chiede l’ergastolo con isolamento diurno per Davide Fontana

Busto Arsizio – Ergastolo con isolamento diurno per due anni, è quanto chiesto oggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) dall’accusa per Davide Fontana, l'uomo di 44 anni che nel gennaio 2022 ha ucciso e fatto a pezzi la 26enne Carol Maltesi, nella sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano.

Il pm Carlo Alberto Lafiandra, titolare dell’inchiesta, ha chiesto anche un risarcimento di 2 milioni per il figlio di Carol e 500mila euro ciascuno per madre e padre della giovane.

Maltesi, dopo una breve relazione con Fontana, con il quale girava qualche video per OnlyFans in epoca di pandemia, aveva deciso di trasferirsi a Verona per stare vicino al suo bambino, avuto da una precedente relazione. Questo, secondo l'accusa, è il movente del delitto.

Fontana, quel pomeriggio, colpì alla testa la 26enne con un martello, per poi finirla con un colpo alla gola. Poi fece a pezzi il corpo, conservandolo in un congelatore acquistato su Amazon, fino a quando ha abbandonato i resti nelle campagne di Brescia. Si torna in aula il prossimo 5 giugno.