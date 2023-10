Cari cittadini segnalate il tarlo asiatico

È iniziato in questi giorni

il monitoraggio del tarlo asiatico sia nel verde pubblico sia nei gairdini privati.

Le indicazioni fornite dall’Ente Regionale Servizi Agricoltura

e Foreste, Servizio Fitosanitario, spiegano

che è necessario accertare

per tempo la presenza

del tarlo, più precisamente dell’Anoplophora chinensis,

sul territorio come in tutta

la Lombardia, secondo

il decreto regionale dell’anno scorso. Proprio in Lombardia da diversi anni si sta diffondendo questo insetto innocuo per l’uomo ma molto dannoso per gli alberi.

Il maschio di tarlo asiatico

è di colore nero con numerose macchie bianche sulle elitre

e misura in media 19-37 millimetri di lunghezza.

Le antenne sono circa 1,7-2 volte la lunghezza del corpo nei maschi e 1,2 volte nelle femmine.

I danni maggiori associati

alle infestazioni degli alberi sono provocati dalle larve,

che scavano gallerie

per nutrirsi del legno. Le piante attaccate si indeboliscono

fino a morire o a cadere

al suolo. Ersaf cura un serrato monitoraggio sul campo, mentre l’abbattimento

e la distruzione degli alberi infestati sono pratiche efficaci per ridurre le dimensioni

delle popolazioni dell’insetto, per prevenirne la diffusione

e, in alcune circostanze,

per tentarne l’eradicazione.

I cittadini sono chiamati

alla campagna di avvistamento. Per aderire si può scaricare l’App FitoDetective

oppure inviare le segnalazioni all’indirizzo infofito@regione.lombardia.it

o rivolgersi all’Ufficio Ecologia del Comune (0331463866 o ecologia@comune.canegrate.mi.it).

Ch.S.