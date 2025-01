Capriolo resta incastrato tra le sbarre di un cancello a Comerio. Liberato dai pompieri, raggiunge il bosco

Comerio (Varese) – Ha infilato la testa tra le sbarre di un cancello, pensando di riuscire a passare, ma non è stato così. Un capriolo è rimasto incastrato in una recinzione ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e rimetterlo in libertà.

È successo oggi alle 10.30. I pompieri sono intervenuti nel Comune di Comerio, gli operatori valutate le buone condizioni di salute dell'animale, hanno allargato le sbarre utilizzando un divaricatore idraulico. Il capriolo non sentendosi più intrappolato si è liberato dirigendosi verso il bosco vicino.