Una capra a passeggio in centro a Busto Arsizio

Busto Arsizio (Varese) – C’è da spostare… una capra, sì proprio così non un’auto come ci si poteva aspettare. E’ successo oggi, a Busto Arsizio, dove il quadrupede si è fatto un giro per la città, piuttosto lungo, considerando il punto di partenza della sua gita, il rione Sant’Anna, finita in viale Sicilia all’altezza dell’incrocio con via Marco Polo, al confine con il rione di Sacconago.

La sua presenza e gli spostamenti sono stati segnalati alla Polizia locale, a recuperarla due agenti della pattuglia in servizio domenicale che hanno bloccato la capra in viale Sicilia dove è arrivato a riprendersela il proprietario che la stava cercando.