Ferrovie, cantieri sulle linee da Luino verso Gallarate e il Ticino: le modifiche ai treni. Quando e gli orari

Varese, 4 gennaio 2024 – Viaggiatori attenzione: da lunedì 8 gennaio la linea Luino-Gallarate sarà interessata da importanti lavori per un periodo significativo, dall’8 gennaio al 29 marzo . Ma in contemporanea – sempre dall’8 ma solo fino al 28 gennaio – sono previsti anche lavori sulla linea Luino-Cadenazzo, tra Luino e Pino Tronzano. Di conseguenza, sono diverse le modifiche annunciate da Trenord e Tilo. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Dall’8 gennaio al 29 marzo, l’orario della Luino-Gallarate prevede per diversi treni un allungamento dei tempi di percorrenza di 5-20 minuti circa, a seconda della corsa. In alcuni casi è prevista la partenza anticipata, da Luino o da Gallarate, rispetto agli orari normalmente in vigore.

Nei giorni feriali (escluso il sabato), il treno “S30” 25361, sarà sostituito da nuovo treno 25351 che effettuerà un percorso alternativo via Sesto Calende – Ispra (da Laveno M. a Gallarate) con fermata straordinaria a Vergiate. Previsto un bus sostitutivo 3561A da Laveno M. a Gallarate. Si precisa che i clienti che utilizzeranno i treni con percorso alternativo, di chilometraggio superiore, potranno utilizzare titoli di viaggio validi per il tragitto originale tra le tratte di Laveno Mombello e Besnate, senza alcuna maggiorazione tariffaria per tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti ferroviari.

Più rilevanti le modifiche in vigore fino al 28 gennaio per la linea da Luino verso il Canton Ticino e viceversa.

Nel periodo indicato, per lavori su rete estera tra Luino e Pino Tronzano, alcuni treni, secondo periodicità, circolano tra Gallarate e Luino. Previsto un servizio di autobus sostitutivi nella tratta Luino – Cadenazzo, a cura di SBB CFF FFS.

Saranno soppressi i treni 25362 e 25366, vale a dire i Tilo da Luino a Cadenazzo in partenza alle 11.18 e 13.18 dalla cittadina italiana; i treni 25365 e 25369 da Cadenazzo a Luino delle 10.04 e 12.04

Si segnala che, per concomitanti lavori di manutenzione programmata a cura di Rfi nella stazione di Ternate: dall’8 gennaio al 23 marzo, i treni delle relazioni “S30” Bellinzona/Cadenazzo-Luino-Gallarate e “R” Luino-Gallarate-Milano subiranno ulteriori variazioni che prevedono modifiche d’orario tra Gallarate-Sangiano/Luino .