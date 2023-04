Cantiere in ospedale Il pronto soccorso cresce Via ai lavori dopo Pasqua

di Lorenzo Crespi

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Luino amplia i suoi spazi. Partiranno subito dopo Pasqua, il prossimo giovedì 13 aprile, i lavori nell’unità operativa. Si tratta di un intervento importante, di oltre 700mila euro, finanziato con i fondi Invitalia. Un’opera destinata ad ampliare e razionalizzare i locali del servizio deputato ad accogliere e trattare le emergenze e le urgenze dell’Alto Verbano. In particolare verrà estesa l’area dedicata al triage e sarà creata una nuova sala visite. Quindi un’area dedicata ai pazienti infettivi e saranno inoltre adeguati gli spazi che ospitano le due sale per l’osservazione. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre.

Per i sei mesi in cui si svolgerà il cantiere il Pronto Soccorso continuerà a funzionare regolarmente. "Inevitabilmente, si potranno verificare dei disagi per i pazienti, la cui comprensione e collaborazione saranno indispensabili", sottolinea Asst Sette Laghi nell’annunciare il via ai lavori. Intanto la stessa azienda fornisce alcuni dati sugli accessi al servizio, guidato dalla dottoressa Mara Sist, responsabile della struttura.

I numeri sono in aumento in questo primo trimestre dell’anno, attestandosi su una media giornaliera di quasi 37 pazienti, rispetto ai 33 della seconda metà del 2022. A fronte di questo incremento le ore di sovraffollamento (in base agli indicatori del portale regionale Euol, che presenta in tempo reale l’andamento di tutti i Pronto Soccorso della Lombardia) sono state l’1,45% del totale dei primi tre mesi del 2023, ovvero in codice nero. Meno del 7% delle ore è stato in codice rosso, a fronte del 50% del tempo tra arancione e giallo, ovvero sovraffollamento moderato, e il 42% in verde, ovvero sovraffollamento lieve. Lo stesso monitoraggio è stato effettuato per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove nei primi tre mesi del 2023 si è registrato un aumento con picchi fino a 195 accessi al giorno. Nonostante questo per quanto riguarda gli indici di sovraffollamento non risultano criticità: la situazione è sostanzialmente stabile da gennaio, con circa il 65% delle giornate in codice giallo o arancione (livello di sovraffollamento moderato) e solo il 7% con il colore nero. Il tempo medio di permanenza per i pazienti da ricoverare si è ridotto del 23%.