Cani liberi, è polemica "Usate il guinzaglio"

Nel Parco Alto Milanese spaventa la presenza

di cani, anche di grossa taglia, che i padroni non tengono al guinzaglio come invece prevede la legge. " Il parco è di tutti, tutti hanno diritto a viverlo in sicurezza,

i cani in libertà non garantiscono sicurezza,

il comportamento è imprevedibile e i bambini hanno paura" spiega una mamma. Protezione civile, polizia locale e Guardie zoofile stanno monitorando la situazione mentre dai vertici del Parco si rinnova l’appello a "tenere i cani

al guinzaglio".