Varese, 7 agosto 2019 - Ne hanno sequestrate migliaia, perché presentavano un livello di thc superiore ai limiti di legge. Così i militari della Compagnia della guardia di Finanza della città hanno requisito 5.500 piante di canapa e hanno denunciato un trentenne di Gavirate, che ne curava la coltivazione.

Secondo quanto riportato dalle fiamme gialle, si tratta di circa 700 kg di piante di marijuana di diversa altezza, alcune delle quali ancora piantate in mastelli di plastica e nascoste tra la boscaglia, in un terreno che era già in uso a una società produttrice di infiorescenze di canapa "light" e che aveva effettuato un unico raccolto nel 2018 e poi lo aveva lasciato in stato di abbandono, perché aveva cessato l'attività.

Il gestore del fondo è stato bloccato dopo alcune operazioni di osservazione mentre, a bordo di un'auto contenente grossi innaffiatoi, entrava nell'area e controllava la crescita delle piante. In base alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un ex collaboratore della società.

Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. Le analisi avrebbero dato la conferma e la certezza "di trovarsi di fronte a un netto superamento dei livelli di thc consentiti dalla legge".

