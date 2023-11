Campetto di basket nel quartiere Santi Apostoli. Sarà rifatto grazie alla donazione di 30mila euro

Sarà rimesso a nuovo il campetto da basket del parco Brazzelli, in prossimità dell’Ipc Verri, nel quartiere Santi Apostoli. Su proposta dell’assessore allo Sport Maurizio Artusa, la giunta ha accettato la donazione della somma di 30mila euro da parte dell’Associazione MeLa Gioco Onlus per la riqualificazione del campo da basket. Il sodalizio ha tra i suoi scopi "promuovere lo sport e la prevenzione medica, favorire l’inclusione sociale e supportare il diritto all’istruzione", per questo ha deciso di sostenere la sfida della riqualificazione del campetto da basket, trascurato da tempo. Gli interventi prevedono il rifacimento del fondo, la riqualificazione dei canestri esistenti, la sostituzione delle panchine, dei cestini a servizio del campo che sarà intitolato alla memoria di Niccolò Sartoni, insegnante e atleta della società Basket Busto Arsizio, prematuramente scomparso.