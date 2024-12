Camper contromano sull’A8. L’incidente contro un taxi. Fatale a Romina Di Puorto

Una distrazione al volante, seguita da una manovra proibita è costata la vita a una donna di 42 anni, Romina Di Puorto, morta la notte tra lunedì e martedì, mentre viaggiava a bordo del camper condotto dal compagno, che ha percorso contromano un tratto dell’A8. Tutto è avvenuto poco prima dell’una di notte, all’altezza della barriera di Gallarate. La donna, residente a Modena, viaggiava con il compagno, un uomo di 43 anni. Una volta arrivato al casello, anziché proseguire, l’uomo ha deciso di fare manovra e di tornare indietro, incurante o inconsapevole di essere in questo modo finito contromano.

Forse non si era accorto di aver sbagliato strada. Lo scontro è avvenuto dopo aver percorso un tratto brevissimo della Milano-Varese. Lì si è verificato un frontale violentissimo contro un taxi. Al volante c’era un 51enne, poi ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni, che si è trovato il mezzo di fronte e non è riuscito a evitare l’impatto. Romina Di Puorto, che viaggiava sul sedile del passeggero, è morta praticamente sul colpo, mentre il compagno alla guida ha riportato solo alcune contusioni. La polizia stradale, intervenuta sul luogo dell’incidente, non ha impiegato molto a stabilire la dinamica dello scontro, sottoponendo l’autista del camper all’alcol test e al tossicologico.

I vigili del fuoco di Varese hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a estrarre la donna e l’autista del taxi dalle lamiere dei dei due veicoli, distrutti in seguito all’urto. A causa del sinistro, l’autostrada è rimasta chiusa a lungo in direzione Milano, dove il traffico è tornato alla normalità solo dopo le 5 del mattino.