Camminata nel Roccolo con i circoli di Legambiente

Domani i circoli Legambiente di Arluno, Canegrate, Nerviano, Parabiago, in collaborazione con il P.L.I.S. Parco del Roccolo, Lipu di Parabiago e comune di Villa Cortese hanno organizzato una camminata conoscitiva con una guida ambientale tra i sentieri e aree boscate del parco del Roccolo fino al bosco di Arluno sede di un’aula didattica. È prevista anche la messa a dimora di una decina di querce farnie allevate dalle persone presenti. Partecipano all’iniziativa le guardie ecologiche volontarie del Parco. Un’occasione di socializzazione nella natura e di consapevolezza del paesaggio attorno a noi. Nel corso della camminata sarà letto ai partecipanti l’appello: foreste per la vita ed il clima. Potrà essere firmato anche online. Aderendo ciascun firmatario esprime la volontà di prendersi cura degli alberi e della natura, di voler contribuire attivamente a custodire il verde pubblico con attenzione e lungimiranza, e di chiedere alle amministrazioni pubbliche di estendere e far vivere nuove foreste urbane avviando processi di collaborazione e cura partecipata. Inoltre, l’appello si rivolge alle amministrazioni pubbliche dei comuni e ai sindaci, affinché si impegnino in prima persona nel far nascere nuove foreste curando adeguatamente gli spazi verdi delle loro città.Ch.S.