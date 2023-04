Cambiano gli orari dell’Ambulatorio

Dal 2 maggio cambiano gli orari di apertura dell’Ambulatorio straordinario, collocato al vecchio ospedale, con accesso da via Candiani 2. Il servizio è riservato ai soli cittadini residenti nell’ambito Legnano - Rescaldina che non hanno il medico di medicina generale, ed è coperto da medici di famiglia turnisti. Questi i nuovi orari: il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19. I legnanesi e rescaldinesi senza medico di famiglia possono anche rivolgersi al Servizio di continuità assistenziale, nella stessa sede, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, e il sabato, domenica e prefestivi dalle 9 alle 21. La situazione della medicina territoriale in città rimane sempre drammatica. Per andare incontro alle carenze di camici bianchi, alcuni professionisti hanno ampliato progressivamente il massimale degli assistiti, superando quota 2mila. Un aumento della presa in carico emergenziale, al momento l’unica via d’uscita. A fine mese cesserà l’attività il medico di medicina generale di Abbiategrasso Mario Giuseppe Brezigia, ma i disagi per gli assisiti dovrebbero essere contenuti in quanto è già stato individuato il medico incaricato provvisorio, il dottor Stefano Borghi, che garantirà la continuità delle cure. S.V.