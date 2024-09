Busto si veste a festa. Con la Tre Valli Varesine “Vetrine da campioni”

È uno degli eventi sportivi più attesi, la storica Tre Valli Varesine, la gara ciclistica promossa dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, che partirà anche quest’anno da Busto Arsizio l’8 ottobre. La città si sta preparando all’importante appuntamento che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più forti campioni del pedale del momento. Anche le attività commerciali sono pronte a creare un suggestivo scenario partecipando al concorso "Una vetrina da campione", realizzando vetrine a tema dedicate al ciclismo e alla competizione che da sempre è molto seguita dagli appassionati del territorio, iniziativa promossa dal Distretto del commercio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per partecipare occorre inviare la foto della vetrina allestita entro il 28 settembre a concorsi@ducbustoarsizio.it, quindi da martedì 1 ottobre sulla pagina Facebook Città di Busto Arsizio verrà pubblicato un album con tutte le foto dei partecipanti e i cittadini potranno votare le loro preferite con un like. Vincerà il concorso la vetrina che raccoglierà più like entro il 7 ottobre. Il vincitore sarà premiato l’8 ottobre prima della partenza della gara sul palco che sarà allestito nell’area del Museo del tessile.

Da Busto Arsizio dunque prenderanno il via la 4ª edizione della Tre Valli Varesine |e-Work - Uci Women’s ProSeries e la classicissima 103ª Tre Valli Varesine – Uci ProSeries. Attese al via le piu’ forti squadre femminili e maschili del panorama ciclistico mondiale. Per la gara femminile il tracciato sarà di 136 chilometri, per la gara dei professionisti il percorso è di 200 chilometri entrambi con arrivo in via Sacco a Varese. R.F.