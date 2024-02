Busto Garolfo Paese Amico. Una nuova sede elettorale

La lista di maggioranza Busto Garolfo Paese Amico che governa il paese, ha presentato la sua nuova sede elettorale in via Milano 1, davanti al municipio. Da qui partirà la campagna per sostenere la candidatura di Giovanni Rigiroli in vista del voto amministrativo dell’8 e 9 giugno. "Abbiamo individuato questo spazio operativo per poterci confrontare direttamente con i cittadini e fare sapere cosa stiamo facendo – ha spiegato Rigiroli – domenica prossima, alle 10, faremo l’inaugurazione ufficiale e il 17 marzo presenteremo la lista dei candidati al consiglio comunale, sia nel capoluogo che nella frazione di Olcella. Parleremo anche con le associazioni". Rigiroli, 57 anni, neopensionato dopo una lunga attività lavorativa nei settori tessile e chimico (alla quale ha affiancato anche anni di attività sindacale per la Cgil), correrà dunque come primo cittadino: "La mia candidatura non è certo il frutto della decisione di correnti interne al nostro gruppo: oltre che per la mia esperienza, il mio profilo è stato individuato soprattutto per le mie capacità di ascolto e sintesi delle opinioni di tutti".

Ch.S.