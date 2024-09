Busto Garolfo, assegnate le benemerenze

Sono tre gli attestati di benemerenza che ieri l’altro il Sindaco di Busto Garolfo Giovanni Rigiroli ha consegnato a tre realtà bustesi in occasione della cerimonia ufficiale svoltasi presso l’aula consiliare di piazza Concordia. A ricevere la pergamena dal primo cittadino, il parroco di Busto Garolfo don Ambrogio Colombo e due realtà molto presenti sul territorio, la Banca di Credito Cooperativo e il Gruppo Alpini. Le motivazioni sono ovviamente legate al loro ruolo che le ha contraddistinte e cioè per aver giovato alla comunità bustese e per aver dato lustro al territorio. Per don Ambrogio, da 14 anni tra i fedeli bustesi, un simbolico ringraziamento a pochi giorni dal suo pensionamento, per aver condotto la comunità in periodi molto difficili. Non ultimi i mesi dell’epidemia da Sars-Cov19, rispettando rigorosamente le prescrizioni sanitarie senza però far mancare la vicinanza della parrocchia alle tante famiglie blindate nelle loro case. Alla BCC di Busto Garolfo da sempre impegnata nel sociale e nella valorizzazione del territorio l’altro attestato mentre al gruppo Alpini da 60 anni in prima linea in occasioni dei momenti lieti e difficili di Busto Garolfo è andato il terzo riconoscimento ufficiale. A ritirarli oltre al parroco don Ambrogio, il presidente della BCC Roberto Scazzosi insieme al direttore generale Roberto Solbiati e per il gruppo Alpini il presidente Enrico Manganelli. P.M.