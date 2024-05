Busto, grande successo per Dona Cibo: coinvolti 12.702 studenti

Busto Arsizio (Varese) – Danno il buon esempio, sono gli alunni delle scuole cittadine che hanno partecipato a “DonaCibo”, iniziativa educativa e solidale che invita gli studenti, dai più piccoli dei nidi ai più grandi delle superiori, al dono del cibo, un gesto di carità che aiuta a crescere nella responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l’uso dei beni di cui si dispone quotidianamente che non vanno sprecati.

Anche l’edizione di quest’anno viene archiviata con successo, sono stati 12.702 gli studenti coinvolti che hanno raccolto 4.532 kg di prodotti alimentari. Donacibo, promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione ONLUS “La Luna Banco di Solidarietà di Busto Arsizio”, ha lo scopo di raccogliere cibo non deperibile che l’associazione dona a persone e famiglie in situazione di indigenza.

Una grande partecipazione, dunque, e questa mattina ai Molini Marzoli la consegna del premio “Scuola solidale” destinato agli istituti che si sono particolarmente distinte nella raccolta, dai nidi alle superiori sono stati 12 i premiati. Un esempio.