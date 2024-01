Busto Arsizio, stop alle code all’altezza dello svincolo autostradale

Basta code allo svincolo dell’autostrada a Busto Arsizio: la soluzione in alcuni lavori compresi nel progetto per la realizzazione della nuova bretella di Gallarate che collegherà con la Pedemontana. Ad annunciare la novità l’assessore all’Urbanistica Giorgio Mariani dopo un incontro con Anas: "Ho chiesto di anticipare i lavori, che sono decisamente meno complessi rispetto a quelli della bretella e permetteranno di risolvere il problema degli ingorghi". E questo senza il ricorso per quel punto viabilistico a grandi progetti. Dunque il primo intervento prevede la creazione di un nuovo ingresso in superstrada dalla dogana e da Hupac per i mezzi pesanti, con l’allargamento della corsia di immissione sulla 336 si sgraverà di buona parte del traffico pesante la rotonda tra via Busto e via Fagnano.

Il secondo intervento consiste nell’eliminazione della barriera di new jersey che era stata installata nel 2019, quindi i veicoli potranno accedere di nuovo da via Cassano in superstrada in direzione A8. Con queste importanti modifiche sarà possibile ridurre gli ingorghi allo svincolo bustese, risolvendo un problema che da tempo causa disagi agli automobilisti. L’assessore Mariani ha annunciato anche un’altra novità, il mantenimento dell’ingresso in superstrada dal Sempione, nel rione di Beata Giuliana, in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco. Quell’ingresso alla 336 doveva essere definitivamente soppresso con l’attivazione della bretella di Gallarate, invece l’esponente di giunta bustese nell’incontro con Anas è riuscito ad ottenere che non sarà eliminato. Sottolinea Mariani: "Quell’ingresso è strategico, soprattutto per i mezzi di soccorso: lì c’è la caserma dei Vigili del fuoco e in futuro ci sarà il nuovo ospedale. Ecco perché Anas ha acconsentito a ritoccare quell’accesso per mantenerlo in funzione. Un’altra vittoria per Busto".