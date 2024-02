Busto Arsizio, violenta protesta di detenuti in carcere: minacce di morte e devastato un corridoio

Busto Arsizio (Varese), 4 febbraio 2024 – Alta tensione nella Casa circondariale di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Stando a quanto riferisce Alfonso Greco, segretario regionale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, “due detenuti di nazionalità straniera, assegnati in Sezione ordinaria 'chiusa', dopo neanche due ore hanno, con bastoni rudimentali, devastato il corridoio del Reparto, utilizzando anche un idrante”. E, prosegue ancora Greco, “hanno minacciato per più di un'ora di uccidere chiunque entrasse". Solo verso le 17 l'emergenza è rientrata.

Il segretario del sindacato autonomo di Polizia sottolinea che “ancora una volta grazie al personale di polizia penitenziaria di Busto Arsizio si è ripristinato l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto. Ormai quello che quotidianamente accade negli istituti del Distretto penitenziario lombardo non fa più notizia”.

Poi, la denuncia: “Le aggressioni che avvengono pressoché quotidianamente ai danni del personale di Polizia che presta servizio nelle varie carceri sono il simbolo di una gestione fallimentare dell'Amministrazione Penitenziaria”.

"Il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria annuncia che saranno messe in atto, concrete forme di protesta finché l'Amministrazione non fornirà i mezzi e le soluzioni affinché il problema venga risolto. Nelle carceri della Nazione e del distretto lombardo in particolare serve, forte ed evidente, la presenza dello Stato, che non può tollerare questa diffusa impunità, e servono provvedimenti urgenti ed efficaci”, conclude Greco.