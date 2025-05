Busto Arsizio, piazza Vittorio Emanuele II in cerca d’identità

Busto Arsizio (Varese) – Una piazza in cerca di identità. Piazza Vittorio Emanuele II dopo il restyling di alcuni anni fa, con la realizzazione di un prestigioso complesso residenziale che fa da cornice e dunque la cancellazione del degrado e lo spostamento del Monumento ai Caduti, intervento che fu oggetto di polemiche, ritenuto necessario per realizzare il parcheggio sotterraneo che invece rimase nel cassetto, non decolla. E l’area oggi è vuota.

Nel frattempo il Monumento nel 2010 è stato trasferito in piazza Trento e Trieste, diventato un enorme spartitraffico. L’altra sera alla Galleria Boragno un incontro organizzato dal’associazione PoliticaMente, fondata dall’ex assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, dedicato proprio alla piazza, è stato molto partecipato, c’erano professionisti che hanno presentato le loro relazioni e cittadini. Ha detto l’ex assessore «Oggi rischia di diventare un non-luogo, ma restituire la piazza ai cittadini è ancora possibile, a patto di escludere chi ne fa un uso improprio».