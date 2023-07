Busto Arsizio, nuovo ospedale unico: accordo per 440 milioni di euro. Ma alcuni si oppongono

Passo importante l’altro giorno per la realizzazione dell’ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, Asst Valle Olona e Ats Insubria hanno condiviso il testo dell’Accordo di programma che sarà definito a ottobre. Il polo ospedaliero sarà in grado di garantire un’offerta ottimale per oltre 250mila abitanti dell’area di competenza, fornendo un percorso diagnostico celere, di qualità e capace di soddisfare una domanda sanitaria di media/elevata intensità.

Accoglierà le attività sanitarie presenti nelle attuali sedi di Busto Arsizio e Gallarate e sarà dotato di 773 posti letto ordinari, oltre a posti tecnici, e con una dotazione minima di non meno di 1.500 posti auto, pari alla somma dei parcheggi attualmente disponibili nei due presidi ospedalieri. Nell’Accordo di programma sono inserite migliorie sull’accessibilità, il cui costo previsto è di 11 milioni, tra cui il collegamento stradale nel rione bustese di Sant’Anna.

Il valore complessivo degli interventi, pari a 440 milioni, sarà finanziato con 200 milioni dalla Regione e 240 dai finanziamenti statali per l’edilizia sanitaria. Quanto alle tempistiche, i lavori inizieranno entro il 2025 e termineranno entro il 2028, così da consentire l’attivazione della struttura entro giugno 2029.

"Con questa delibera – ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana – riparte l’iter che porterà alla definizione dell’accordo il 15 ottobre e, in tempi brevi, all’inizio dei lavori per il nuovo ospedale di Busto e Gallarate. È l’ennesima testimonianza che stiamo riorganizzando la sanità lombarda, mettendo al centro i cittadini".

“L’Accordo – ha detto il sindaco di Busto Emanuele Antonelli – dà il via alla realizzazione del nuovo ospedale, essenziale per il territorio, e infonde fiducia a chi lavora nelle nostre strutture: sarà uno stimolo importante per fermarsi da noi con l’ambizione di un progetto innovativo".

Sabato si è invece svolto il presidio a Gallarate promosso dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto e da alcune associazioni, per continuare la raccolta di firme in difesa degli ospedali esistenti (Busto, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo) contro l’ospedale unico.