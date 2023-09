Busto Arsizio, incidente mortale nella notte: morto un 46enne

Busto Arsizio, 1 settembre 2023 – Incidente mortale a Busto Arsizio, vittima un uomo di 46 anni.

È accaduto poco dopo la mezzanotte lungo viale Toscana all’altezza della rotonda con viale Boccaccio. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione l’automobilista per cause da accertare ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada contro il muro di un edificio. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Nell’incidente non risultavano coinvolti altri veicoli.