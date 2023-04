Furti in farmacia a Busto Arsizio, un’impronta incastra il ladro quindicenne

Busto Arsizio (Varese), 27 aprile 2023 – L’impronta lasciata sulla porta di una delle farmacie bersaglio dei ladri la notte dell’8 marzo 2022 ha permesso agli agenti del Commissariato di Busto Arsizio di individuare uno degli autori dei tre raid.

E’ un quindicenne marocchino, denunciato a piede libero.

In quella notte, in poco più di due ore tra mezzanotte e le due, tre ignoti malviventi avevano compiuto razzie in tre farmacie della città,rubando dalle casse circa 2500 euro in totale. Le immagini registrate dalle telecamere e acquisite dagli agenti del commissariato avevano mostrato le fattezze dei tre ladri, giovanissimi e di apparenti origini nordafricane, mai identificati in città.

Decisiva per l’individuazione di uno dei tre si è però rivelata l’impronta lasciata sulla porta di una delle farmacie che è risultata appartenere a un marocchino che, nonostante la giovanissima età, 14 anni all’epoca dei fatti, aveva già riportato più di una denuncia per analoghi reati.

Il minorenne straniero, privo di stabile dimora in Italia e controllato in diverse occasioni in varie località italiane, è detenuto nel carcere minorile di Torino per un furto in abitazione. Il giovanissimo dovrà ora rispondere anche dei colpi commessi a Busto Arsizio.