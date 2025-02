Busto Arsizio, in ospedale apre un day hospital di eccellenza: inaugurata la sede onco-ematologica

Gli ambienti sono maggiormente spaziosi, più luminosi, accoglienti e impreziositi da immagini rilassanti che raffigurano mare, montagna, panorami boschivi. Il day hospital bustocco è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e somministra chemioterapie oncologiche ed ematologiche, terapie target o terapie di supporto.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione la Direzione strategica aziendale, Elisabetta Todisco, direttore della Struttura complessa di ematologia, l’assessore al Personale Mario Cislaghi , i rappresentanti delle associazioni di volontariato, attive nei presidi ospedalieri di Asst Valle Olona, quali Lilt, Ail, Saronno Point Adv, Dudù For You, Fondazione Renata Quattropani. Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione sono durati quattro mesi e mezzo, con un investimento economico pari a circa 55mila euro. Gli interventi non sono conclusi: il Padiglione Shapira sarà coinvolto nei prossimi mesi in un ulteriore ammodernamento. Grazie alla generosa donazione ricevuta dall’Ail – Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, pari a 700mila euro, saranno realizzate due camere sterili che consentiranno all’Ematologia di crescere ulteriormente, migliorando il percorso di cura e proseguendo lungo il cammino dell’eccellenza che già contraddistingue la struttura.

«È bene far sapere che l’ospedale, al di là della nuova struttura che verrà tra qualche anno, continua ad operare e a rinnovarsi e a fare un lavoro splendido», ha detto il direttore generale Daniela Bianchi. E presto nello stesso padiglione partiranno i lavori per le due nuove camere sterili, un altro passo importante. Nel nuovo day hospital ha trovato posto anche la campanella, suonata ogni volta che il paziente arriva all’ultima terapia, un momento speciale di condivisione. Accanto alla campanella le foto ricordo dei pazienti, che hanno concluso il ciclo delle terapie, immagini che danno forza, un segnale importante per chi sta ancora affrontando il percorso di cura.