Tumore di prostata e utero, test gratuiti al Centro diagnostico italiano

Milano, 4 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Contro il Cancro, il Centro Diagnostico Italiano offre un’importante iniziativa gratuita di prevenzione per la diagnosi precoce di due tumori: il tumore della prostata e il tumore del collo dell'utero.

Dove

Presso la sede CDI Bionics Symbiosis, in via Vezza d’Oglio 3, dal 7 al 10 febbraio, sarà possibile eseguire gratuitamente, fino ad esaurimento posti: il test HPV per la prevenzione del tumore del collo dell'utero; l’esame del PSA per la prevenzione del tumore della prostata. La prenotazione è obbligatoria al numero 02.48317300.

L’iter

In caso di risultato positivo per l’HPV o fuori range per il PSA, i pazienti saranno ricontatti dal personale del Centro Diagnostico Italiano per una visita ginecologica o urologica gratuita, presso la sede di esecuzione dei test.

Centro Diagnostico Italiano

Il Centro Diagnostico Italiano è un gruppo di strutture sanitarie ambulatoriali a servizio completo orientato alla prevenzione, diagnosi e cura. Nato a Milano nel 1975, è presente sul territorio lombardo attraverso un network di 35 sedi, collocate a Milano, Corsico, Rho, Legnano, Cernusco sul Naviglio, Corteolona, Pavia, Varese.

Il Centro Diagnostico Italiano è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite specialistiche ambulatoriali (sedi viale Monza, Rho e Cernusco sul Naviglio).

Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende. Con oltre 50 diversi servizi riguardanti numerose aree specialistiche e 1.000 collaboratori tra medici specialisti, tecnici sanitari, infermieri e personale amministrativo, CDI è al servizio di 500mila utenti unici all’anno.