Bus rubato e in bilico a Gallarate: denunciato 25enne

Risolto il giallo dell’autobus ritrovato in bilico sull’argine del torrente Arno a Gallarate all’alba di mercoledì 4 ottobre: gli agenti della Polizia di Stato di Gallarate hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria

un venticinquenne sudanese, con svariati precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per i reati di ingresso e soggiorno illegale, furto aggravato

e guida senza patente.

Il giovane ha ammesso di aver rubato il mezzo alla stazione di Castellanza perché voleva raggiungere Firenze.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Squadra Volante che si sono imbattuti in un giovane, in stato confusionale, privo di qualsiasi documento utile alla sua identificazione. Il venticinquenne in inglese ammetteva di aver rubato il mezzo con l’intenzione di recarsi a Firenze. Dagli approfondimenti investigativi è emersa la condotta pericolosa del sudanese che si era messo alla guida dell’autobus sull’autostrada A8 direzione Varese, poi giunto all’altezza della barriera di Gallarate, invertiva la marcia, percorrendo contromano il tratto sino all’uscita di Gallarate per poi lasciare il bus in bilico tra lo sterrato ed il torrente Arno. Il venticinquenne è stato espulso.