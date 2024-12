Botti illegali, il blitz dei carabinieri: sequestrati 74 candelotti

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno scattano le operazioni di contrasto al commercio abusivo e ambulante di fuochi d’artificio illegali, anche al fine di evitare il verificarsi di episodi in grado di incidere sulla salute dei cittadini, soprattutto minorenni. Proprio in quest’ultimo periodo sono arrivate ai carabinieri diverse segnalazioni sull’esplosione molesta, nell’ambito del comune di Cuveglio, di grossi petardi. L’attività di approfondimento avviata nell’immediatezza ha consentito ai militari della stazione di Laveno Mombello di raccogliere importanti indizi di colpevolezza nei confronti di un trentunenne del luogo, oltre a notizie sull’illecita detenzione di materiale pirotecnico nella sua abitazione.

I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno effettuato un blitz nell’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati e sequestrati ben 74 candelotti esplosivi modello Super Cobra 10, pronti per la vendita, illegalmente detenuti e privi di certificazione CE obbligatoria sui requisiti previsti dalle direttive e dai regolamenti europei. Ogni candelotto conteneva circa 34 grammi di materiale esplodente. La posizione dell’uomo è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà pronunciarsi sulle responsabilità. Il trentunenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Varese.

Le accuse sono di detenzione illecita e omessa denuncia di materiale esplodente e per la mancanza di autorizzazione per i fuochi d’artificio. In vista dei festeggiamenti della notte di Capodanno, l’occasione è utile per sensibilizzare a un corretto utilizzo di questi materiali presenti regolarmente sul mercato, evitando in maniera più assoluta l’utilizzo di quelli non conformi alle norme, che possono provocare gravi rischi a chi ne fa uso. Rosella Formenti