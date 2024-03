Boscaiolo travolto da un ramo. Colpito alla testa, 46enne grave

Un grave incidente si è verificato ieri mattina a Sumirago durante le operazioni di taglio delle piante in un’area boschiva in via Ambrogio Colombo, al confine con il Comune di Albizzate. Erano quasi le nove quando un uomo di 46 anni, per cause ancora da verificare, è stato travolto da una pianta durante l’abbattimento della stessa. Sarebbe stato colpito alla testa. In base a quanto emerso la persona rimasta coinvolta nell’incidente appartiene a un gruppo di volontari che si occupano proprio dell’attività di taglio piante per la pulizia dei boschi. Sul posto si sono subito recati i soccorsi, con l’intervento dei Vigili del fuoco con la squadra di Somma Lombardo e i Saf di Varese.

Gli operatori hanno trasportato il boscaiolo dalla zona boschiva all’esterno, dove è stato caricato sull’ambulanza del 118. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto un’ora più tardi. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Gallarate per effettuare tutti i rilievi del caso.

Qualche ora prima, nella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco sono stati invece chiamati ad intervenire a Sesto Calende, dove un’auto ha preso fuoco. È accaduto intorno all’una: tutto è iniziato mentre il veicolo era in fase di marcia. Il fumo che usciva dall’abitacolo ha subito messo in allarme il conducente che non ci ha pensato un attimo prima di fermarsi e scendere dall’auto insieme al passeggero che era a bordo con lui. Una prontezza d’azione che ha salvato la vita ad entrambi: pochi secondi dopo le fiamme hanno avvolto la macchina. Sul posto i vigili del fuoco giunti da Somma Lombardo, che hanno spento l’incendio e hanno messo l’area in sicurezza. L.C.