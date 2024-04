Bici elettrica rubata a Gallarate e ritrovata a Busto grazie al Gps

Busto Arsizio (Varese) – La bicicletta elettrica rubata a Gallarate è stata trovata grazie al Gps a Busto Arsizio dove gli agenti del Commissariato cittadino hanno arrestato il ladro.

Dunque la due ruote del valore di circa mille euro aveva preso “il volo” alla stazione di Gallarate, il proprietario ha denunciato il furto e grazie al GPS installato è stata localizzata a Busto Arsizio, nella zona di Beata Giuliana. In quel momento in Commissariato a Busto si trovava, per altri motivi, un trentatreenne con diversi precedenti penali, residente proprio nella via in cui risultava la bicicletta. Gli agenti hanno approfittato della situazione riaccompagnando a casa l’uomo e chiedendogli se fosse a conoscenza del furto, il pregiudicato ha negato di avere a che fare con la vicenda, non potendo però evitare un controllo nell’abitazione, essendo sottoposto a misura cautelare con prescrizioni da rispettare, tra le quali il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. Gli agenti hanno quindi verificato se tale divieto fosse rispettato trovando in casa due estranei al nucleo familiare e il fratello trentunenne che, nella sua camera da letto, aveva portato proprio la bicicletta elettrica rubata, con ancora attaccate catena e lucchetto.

Il trentunenne, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha ammesso di essere il responsabile del furto della bicicletta. La bici elettrica, riconosciuta dal legittimo proprietario chiamato sul posto, gli è stata immediatamente restituita mentre i due fratelli dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente, per il furto e il mancato rispetto delle prescrizioni imposte.