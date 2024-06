Bellucci bocciato in inglese. Ma l’azzurro nella classifica ATP sale al numero 145

Si ferma in semifinale il cammino di Mattia Bellucci nel tormentato challenger di Nottingham (148mila euro di montepremi), torneo sull’erba in preparazione di Wimbledon. Il tabellone degli incontri infatti è stato più volte interrotto e rimandato a causa dei consueti acquazzoni caduti sulla città inglese, una consuetudine in questo periodo dell’anno. Bellucci era uscito indenne da un primo turno complicato contro il canadese Gabrielle Diallo, battuto per 7/5 al terzo set, poi si è ripetuto sullo statunitense Emilio Nava (6/4, 6/4) e nei quarti ha regolato il qualificato padrone di casa Jack Pinnington-Jones (superato 6/4, 7/6), ma nulla ha potuto contro l’altro qualificato Jacob Fearnley, in particolare giornata di grazia, che lo ha fermato per 6/3, 6/1. Una sconfitta che consente comunque al bustocco di tornare nella top-150 mondiale, esattamente al numero 145, ad appena tre posti dal suo best ranking, e da oggi cercherà di migliorarlo nel nuovo challenger che si gioca a Ilkley (esordio contro l’esperto francese Richard Gasquet), in attesa settimana prossima di prendere parte alle qualificazioni del torneo più famoso al mondo, nella sede dell’All England Club di Londra. In tabellone sarà presente anche il milanese d’adozione Stefano Napolitano, anch’egli impegnato nello stesso percorso di Bellucci, che esordirà contro il cinese Wong. In Italia prosegue invece il calendario sulla terra battuta: a Sassuolo avanza al secondo e decisivo turno delle qualificazioni il pavese d’adozione Riccardo Bonadio (7/6, 3/6, 6/3 a Federico Bondioli.Silvio De Sanctis