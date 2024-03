Battaglia ancora lunga. Lotta alla sclerosi multipla: da tutta Italia a Gallarate

Sclerosi multipla, una battaglia ancora lunga. Domani al Teatro Condominio di Gallarate si terrà il convegno di approfondimento dedicato alla lotta e ricerca sulla malattia, giunto alla ventiseiesima edizione, il cui responsabile scientifico è il dottor Pietro Annovazzi. Il Centro di Gallarate, la cui denominazione da due anni a questa parte è "Neurologia ad indirizzo Neuroimmunologico" è, per numero di pazienti, tra i primi a livello nazionale e segue circa 1.800 pazienti, provenienti da tutto il territorio italiano, ma in maggioranza dalla provincia di Varese e zone limitrofe.

"Nella nostra Unità Operativa – spiega il dottor Annovazzi, responsabile della struttura gallaratese – i pazienti vengono seguiti da un team pluridisciplinare che comprende, oltre a 4 neurologi, anche la collaborazione con fisiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali nonché un accesso diretto ai servizi di neuroradiologia, oftalmologia e ortottica, endocrinologia, urologia, pneumologia, ginecologia e ostetricia, così da poter gestire tutte le problematiche cliniche legate alla malattia". Sottolinea ancora "Le infermiere in servizio al Centro hanno acquisito master di specializzazione in sclerosi multipla e certificazioni internazionali quali il Multiple SclerosisNurses International Certification Board: da sempre ambiamo a fornire cure e prestazioni assistenziali che possano soddisfare i più elevati standard di qualità".

Il Centro di Neurologia ad Indirizzo Neuroimmunologico di Gallarate inoltre ha una forte vocazione alla ricerca clinica e rappresenta un punto di riferimento nel panorama scientifico nazionale, in quest’ottica va considerato il convegno scientifico in programma domani l Teatro Condominio. L’appuntamento è motivo di richiamo per molti centri italiani. In particolare, l’edizione di quest’anno verterà sulla prevenzione del danno legato alla sclerosi multipla, e sul recupero della funzione quando questa è stata intaccata dalla malattia. Il direttore sanitario, dottor Stefano Schieppati, conclude sottolineando: "La Neurologia ad indirizzo Neuroimmunologico è un’eccellenza della nostra Asst ed una risorsa nazionale al servizio delle persone con sclerosi multipla".

Rosella Formenti