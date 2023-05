Barca si ribalta sul lago Maggiore: morta Anya Bozhkova, salvo il marito skipper Claudio Carminati

Sesto Calende (Varese), 30 maggio 2023 – La sua «casa» era sull’acqua, la bella imbarcazione da 15 metri, che condivideva con il marito skipper, Claudio Carminati, 53 anni, scampato alla tragedia di domenica, la «Good…uria», bianca e blu, dotata di ogni confort, con la quale proponevano tour suggestivi sul lago ai turisti e noleggiavano per feste.

Anya Bozhkova, 50 anni, era di origine russa, aveva la residenza a Sesto Calende, per diversi anni aveva lavorato come badante, poi il matrimonio e la vita sull’acqua, la passione condivisa con il marito, lei l’altra metà dell’equipaggio. Con l’estate sarebbero arrivati come sempre molti turisti a cui far scoprire, come facevano da anni con i loro tour in barca, la bellezza del lago.

Anya Bozhkova è tra le quattro vittime della tragedia di domenica, quel lago che amava è diventato per lei una trappola dopo il naufragio dell’house boat, capovolta dalla violenza della tromba d’aria. Ieri un’amica tra le lacrime ricordava la coppia «la barca era la loro casa, ho sperato fino all’ultimo che non fossero loro