Banda svaligia villetta e fugge con la cassaforte

Hanno preso mira una casa vuota ed erano così organizzati da portarsi un flessibile per asportare la cassaforte. E’ successo alle prime di venerdì mattina scorso quando i ladri sono entrati in un’abitazione di via Santa Caterina.

Approfittando dell’assenza di padroni di casa hanno passato al setaccio una villetta e poi si sono dedicati alla cassaforte a muro. L’hanno staccata e l’hanno portata via. L’ipotesi è che il colpo sia stato realizzato da più malviventi. Nessuno si è accorto di nulla e l’allarme è scattato solo quando i padroni di casa sono rientrati a casa.

Ai gerenzanesi non è rimasto molto da fare se non allertare i carabinieri per un sopralluogo e la conseguente denuncia. La notizia, come detto, si è subito diffusa in tutto il paese suscitando apprensione soprattutto visto che, complici le vacanze di Pasqua, nelle prossime ore saranno molti i gerenzanesi che allontaneranno da casa per trascorrere qualche giorno in villeggiatura.

